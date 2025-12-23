“Mi piacerebbe tornare all’Inter. Giocatore preferito? Calhanoglu”

È stato convocato per la prima volta in Nazionale in occasione della Coppa d’Africa 2025

“Mi piacerebbe tornare all’Inter”. Lo ha detto Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004 nigeriano esploso quest’anno in Serie A con la maglia del Pisa, dopo già una stagione positiva vissuta in B alla Sampdoria.

Il Pisa può riscattare Akinsanmiro versando 8 milioni nelle casse dell’Inter, che però potrebbe controriscattarlo per appena 1 milione in più.

Questioni di bilancio, un’operazione – chiusa l’estate scorsa – che consente di fatto all’Inter di mantenere il controllo sul ragazzo, su cui crede molto. Nel 2023, dopo il Torneo di Viareggio in cui il centrocampista si mise in mostra, il club nerazzurro lo strappò a una concorrenza che comprendeva grandi società europee.

Akinsamiro: “Non so cosa mi riserva il futuro. Calhanoglu giocatore preferito dell’Inter”

Intervistato da Elegbete Tv, Akinsamiro non ha nascosto il suo desiderio di vestire un giorno la maglia della prima squadra dell’Inter, che lo sta seguendo con grande attenzione in questo campionato.

“Sì, mi piacerebbe continuare a giocare nel campionato italiano e naturalmente mi piacerebbe anche tornare a giocare all’Inter. Non mi dispiacerebbe, ma non so cosa mi riserva il futuro”, ha detto il 21enne, convocato per la prima volta in Nazionale in occasione della Coppa d’Africa 2025. In chiusura, il calciatore nativo di Lagos ha confessato che il suo “giocatore preferito all’Inter” è un certo “Hakan Calhanoglu”.