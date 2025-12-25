Ausilio è il Grinch di Natale: “Azione di disturbo dell’Inter”

Il Ds nerazzurro a lavoro su tante trattative nel mercato di gennaio, ma non tutte con l’intenzione di portarle a termine

La sessione invernale di calciomercato non è ancora iniziata ma con i giocatori accostati all’Inter ci si potrebbe già formare una nuova squadra. E’ normale che i nerazzurri stiano vagliando tanti profili per poi magari chiudere soltanto uno o due colpi a gennaio e rimandare le altre a giugno. Il direttore sportivo Piero Ausilio non si ferma neanche a Natale, sebbene per qualcuno possa rivestire il ruolo del Grinch.

Intervenuto a ‘radio punto zero’, il giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha svelato un retroscena sulle voci che riguardano l’interessamento dell’Inter per Norton-Cuffy del Genoa dopo l’infortunio di Dumfries. “Secondo me è più un’azione di disturbo dei nerazzurri, difficile che facciano un affare del genere a gennaio. C’è più interesse a non farlo prendere alla concorrenza, in questo caso al Napoli. La prossima settimana è quella del dentro o fuori per accettare l’offerta partenopea”.