L’Inter col 4-2-3-1, ma non è quella di Chivu: 492 milioni di euro | VIDEO

Lautaro unica punta, a centrocampo fuori Calhanoglu. In porta c’è Josep Martinez

492 milioni di euro. È quanto vale la formazione titolare dell’Inter. Attenzione, non ci riferiamo a quella che schiera ogni settimana, anzi ogni tre giorni Cristian Chivu, bensì a quella che schiera ‘Transfermarkt’ basandosi esclusivamente sul valore dei cartellini.

Partiamo dal modulo: il sito tematico schiera l’Inter con un 4-2-3-1, roba da far rabbrividire – nell’ordine – Mazzarri, Conte e Simone Inzaghi – con Lautaro Martinez, quello con la valutazione (85 milioni), più alta di tutti, al centro dell’attacco.

Numero 9, altro che 10, prima e unica punta. Alle spalle del capitano, un tridente piuttosto atipico: Thuram (60 milioni) a sinistra, Bonny (35 milioni) dietro Lautaro e Luis Henrique (23 milioni) sull’out destro.

A centrocampo è pesante l’esclusione di Calhanoglu. La coppia è formata da Sucic (30 milioni) e Nicolò Barella (60 milioni). In porta, per la gioia di tanti interisti, viene inserito Josep Martinez, valutato 9 milioni rispetto ai 2,5 di Sommer.

Il quartetto difensivo, infine, è così composto: Denzel Dumfries (25 milioni) e Dimarco (50 milioni) i laterali, al centro Yann Bisseck (35 milioni) e naturalmente Alessandro Bastoni (80 milioni), uno dei calciatori dell’Inter più corteggiati sul mercato.