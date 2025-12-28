Marotta replica a Conte: “Sa distrarre l’attenzione”. Poi fa chiarezza su Frattesi

Le parole del Presidente dell’Inter prima del match in casa dell’Atalanta

Marotta ha replicato a Conte prima di Atalanta-Inter. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il tecnico azzurro aveva dichiarato che il Napoli “a livello di struttura non è per comandare”.

E che “Juve, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Fa qualcosa di straordinario ogni volta che vince qualcuno che non è una di queste tre squadre. Se ci sono differenze, non puoi nascondere la testa sotto la sabbia”.

“Non voglio entrare in polemica in questi giorni di festa – ha esordito il Presidente dell’Inter – Conte è un bravo allenatore e anche un bravo comunicatore che sa distrarre l’attenzione. Il favorito per lo Scudetto è nettamente il Napoli: è campione in carica, ha messo soldi importanti sul mercato e ha continuità tecnica. È l’unica squadra a non aver cambiato allenatore”.

Marotta ha poi fatto chiarezza circa le parole di Chivu su Frattesi, parole che sembravano alludere a un comportamento poco professionale da parte del classe ’99 ai margini della squadra: “Chivu non parlava di comportamento disciplinare, anche perché Frattesi si è sempre comportato bene.

Il mister si riferiva ad una situazione per cui chi non gioca con continuità magari può pensare a delle alternative. Non vogliamo trattenere nessuno, ma non è il caso perché Frattesi non ha manifestato l’intenzione di andare via. Avremo l’occasione di confrontarci con lui“.