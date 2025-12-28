PAGELLE ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro fa la differenza, Luis Henrique invisibile per un tempo

Top e Flop della sfida andata in scena alla New Balance Arena e valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A
L’Inter risponde a Milan e Napoli: 1-0 in casa dell’Atalanta e 2025 chiuso in vetta alla classifica. A Chivu basta il gol, l’ennesimo di un certo peso di capitan Lautaro.
PAGELLE ATALANTA-INTER
TOP
Lautaro – Come si fa a dire che non segna gol pesanti? Quello di stasera cos’è?
Dimarco – Cross, tagli dentro e assist (vedi quello a Luis Henrique): sul piano tecnico una grande partita.
Zielinski – Ormai è proprio difficile togliergli il posto. Quanta qualità palla al piede e nello smistare.
Akanji – Fa la differenza anche come centrale della linea a tre: un muro. E gioca gli ultimi venti minuti con un dolore al costato.
FLOP
Luis Henrique – Toglie la testa da sotto la sabbia solo nel secondo tempo, dopo un primo da invisibile. Dimarco gli serve un cioccolatino solo da scartare, ma davanti a Carnesecchi si scioglie come neve al sole.
TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1
Marcatori: 65′ Lautaro
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 4, Hien 5, Kolasinac 5,5 (74′ Samardzic 5); Zappacosta 6, De Roon 6, Ederson 6, Zalewski 6 (64′ Bernasconi 5,5); De Ketelaere 6,5, Pasalic 6 (58′ Sulemana 5,5); Scamacca 5,5. All.: Palladino
INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Akanji 7, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5, Barella 6,5 (75′ Mkhitaryan s.v.), Calhanoglu 6,5, Zielinski 7 (85′ Frattesi s.v.), Dimarco 7; Thuram 7 (64′ Pio Esposito 6,5), Lautaro 7,5 (85′ Diouf s.v.). All.: Chivu
ARBITRO: La Penna di Roma 1
AMMONITI: Kolasinac, Bastoni, Sulemana