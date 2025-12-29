Inter, un acquisto (in)dimenticabile: “È il peggiore del 2025” | VIDEO

Un flop totale. Appena 184′ con la maglia nerazzurra

Gabriel Barbosa Almeida, meglio noto come Gabigol. E come dimenticarlo? Senz’altro non l’hanno dimenticato i tifosi dell’Inter, illusi dal suo acquisto nell’estate 2016, con tanto di presentazione in stile Ronaldo, quello vero…

Gabigol è stato un flop totale, al pari dell’altro grande investimento – Joao Mario – fatto dal gruppo Suning, al tempo appena diventato azionista di maggioranza del club nerazzurro.

Costato 30 milioni, commissioni escluse, il brasiliano disputò appena 10 partite – per un totale di soli 184′ – realizzando un solo gol, al Bologna il 19 febbraio del 2017. C’era Pioli in panchina e quella fu la nona vittoria dell’Inter in dieci partite. Un gol da 3 punti: ma illuse anche quello…

Dopo un anno andò al Benfica in prestito, poi al Santos – dal quale era stato acquistato – e infine al Flamengo che dopo una grande stagione decise di acquistarlo a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro.

IL PEGGIOR ACQUISTO DEL 2025😱 Ma anche del 2016… pic.twitter.com/5H0GiPSisZ — INTERLIVE.IT (@interliveit) December 29, 2025

In Brasile il vero Gabigol, almeno fino a un anno fa…

Con la maglia del ‘Rubronegro’, va detto, ha fatto grandi cose, segnato tantissimo (161 gol) e vinto molto (anche ben 2 Libertadores). Insomma, al Flamengo è stato quello che l’Inter sperava che fosse a Milano…

Nel gennaio 2025 si è trasferito al Cruzeiro, dove è invece tornato quasi quello dell’esperienza in nerazzurro. Ha sì segnato 13 gol, ma il suo rendimento è stato lontano, anzi lontanissimo dalle aspettative.

Non caso è stato eletto quale il peggior acquisto del 2025: nel sondaggio di ‘Globo Esporte’, Gabigol ha raccolto il 51,78% dei voti, stracciando la concorrenza. Al secondo posto si è piazzato l’ex flop Milan Emerson Royal, ora al Flamengo.