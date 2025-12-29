Rottura con Inzaghi all’Al Hilal: a gennaio può prenderlo l’Inter

Rifiutato il rinnovo di contratto in scadenza a giugno con il club saudita. Vuole lasciare subito l’Arabia per tornare nel calcio che conta

Sin da quando lo scorso giugno Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter ammaliato dalle sirene di un ingaggio faraonico all’Al Hilal, si è sempre parlato della possibilità che qualche giocatore nerazzurro potesse seguirlo in Arabia Saudita. Da Bastoni a Barella, passando per gli ‘anziani’ De Vrij e Mkhitaryan, fino al suo pupillo Acerbi, gli accostamenti sono sempre stati tanti, ma finora nessuno si è mosso da Appiano Gentile.

Ma la cosa più clamorosa è che qualcuno potrebbe fare il percorso inverso, lasciando Riyad per tornare in Europa. È il caso di Ruben Neves, 28enne centrocampista portoghese in scadenza di contratto. Rifiutata la proposta di rinnovo, al club allenato da Inzaghi non resta che cederlo a gennaio per evitare di perderlo a costo zero tra qualche mese.

Secondo il sito ‘caughtoffside’, la sua meta preferita è il ritorno in Premier League, dove ha già vestito la maglia del Wolverhampton e interessa a Manchester United e Newcastle. Ma è viva anche la pista italiana con Inter e Juventus in prima fila. Ad ogni modo Neves dovrà tagliarsi di molto lo stipendio da 17 milioni di euro netti a stagione se vorrà tornare nel calcio che conta.