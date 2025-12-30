2025 agli sgoccioli: una buona e una cattiva notizia per l’Inter | VIDEO

Si parla di due difensori: Acerbi e Muharemovic

Una buona e una cattiva notizia per l’Inter. Partiamo dalla buona: il recupero di Francesco Acerbi tre settimane dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Liverpool. Nello specifico, un risentimento muscolare al bicipite femorale destro.

Ieri il classe ’88 ha ripreso ad allenarsi con i compagni: c’è cautela ma anche fiducia per un suo possibile ritorno tra i convocati per il match casalingo contro il Bologna di domenica 4 gennaio.

La cattiva notizia riguarda il mercato, nella fattispecie Muharemovic, obiettivo dell’Inter e del quale negli ultimi giorni si è parlato come possibile contropartita Juve per Frattesi.

I bianconeri sarebbero disposti a cedere il loro 50% sulla futura rivendita, una soluzione piuttosto contorta e anche poco se non per nulla percorribile.

Inter, obiettivo Muharemovic: il pericolo è la Premier

Inoltre il Sassuolo avrebbe più convenienza a cederlo l’estate prossima, considerato che per il bosniaco sono pronte a muoversi almeno un paio di club inglesi: il Newcastle e soprattutto il Bournemouth, a caccia dell’erede di Senesi.

Le due squadre di Premier potrebbero offrire molto più dei 25 milioni paventati fino ad oggi, mettendo fuori gioco l’Inter e gli altri club interessati al classe 2003 di piede mancino.