Cancelo-Inter, Mendes ci prova: valutazioni in corso | INTERLIVE

Il terzino in uscita dall’Al-Hilal di Inzaghi ha già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2017/2018

A volte ritornano. Può essere il caso di Joao Cancelo. Jorge Mendes sta cercando una nuova sistemazione al terzino portoghese, dopo che Simone Inzaghi ha deciso di non registrarlo per la seconda parte del campionato saudita.

Insomma, Cancelo è in uscita dall’Al-Hilal, con il club arabo che potrebbe aprire al prestito secco fino a giugno. È stato proposto all’Inter, come è stato confermato a Interlive.it: valutazioni in corso da parte del club nerazzurro.

“Potrebbe essere un’opportunità” se l’Al-Hilal aprisse davvero al prestito, ma anche a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio restante da qui a giugno, parliamo di un totale di 6/7 milioni, ecco che il classe ’94 sarebbe davvero una grossa opportunità che l’Inter potrebbe decidere di cogliere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

D’altronde Chivu ha chiesto un nuovo rinforzo a destra dopo l’uscita di scena di Dumfries, il cui rientro è previsto a marzo inoltrato. Luis Henrique non convince ancora il tecnico romeno. Attesi quindi sviluppi sul fronte Cancelo, proposto da Mendes – così come Ruben Neves, in scadenza con lo stesso Al-Hilal – pure alla Juventus.

Inter o Juve, per Cancelo si tratterebbe di un ritorno visto che ha già indossato le maglie di entrambi. Quella nerazzurra nella stagione 2017/2018: 28 presenze, 1 gol e 4 assist. In panchina c’era un certo Luciano Spalletti.