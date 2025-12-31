L’Inter ha temuto il peggio: quando rientra Bonny e l’obiettivo di Chivu | VIDEO

L’ultima partita dell’anno del francese è stata quella di Supercoppa col Bologna

Quando torna Bonny? Fuori dalla gara con l’Atalanta per una leggera distorsione al ginocchio sinistro, con l’Inter che per qualche ora ha temuto il peggio, l’attaccante francese punta dritto alla gara contro quel Parma dove è maturato ed esploso conquistando la maglia nerazzurra. La gara coi ducali è in programma il prossimo 7 gennaio allo stadio Tardini.

Stando a indiscrezioni provenienti da Appiano, però, il classe 2003 potrebbe rientrare in gruppo poco prima della sfida col Bologna del 4 gennaio. Proprio contro la formazione di Italiano, ma in Supercoppa, ha giocato la sua ultima partita del 2025, con tanto di rigore sbagliato.

Un rientro che farebbe tuttavia soltanto da apripista al suo ritorno effettivo, appunto per la partita contro la squadra di Cuesta.

L’obiettivo di Chivu è ridargli un po’ di minuti nelle gambe in vista del big match col Napoli di Conte fissato per l’11 gennaio a San Siro. Fino all’infortunio Bonny si è dimostrato un acquisto del tutto azzeccato. Non ha fatto rimpiangere Thuram quando è stato chiamato a sostituirlo, segnando 5 gol e realizzando ben 6 assist.