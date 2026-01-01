Inter, due nomi mai usciti prima: ecco i veri obiettivi di mercato

Marotta e Ausilio al lavoro per rinforzare la squadra di Chivu seguendo le indicazioni del fondo Oaktree

Sfruttare le occasioni a gennaio e piazzare i grandi colpi in estate. Il mercato dell’Inter continua a viaggiare su due binari paralleli, che potrebbero anche incontrarsi se dovessero venire a crearsi le giuste opportunità. Di certo questi per i dirigenti nerazzurri sono giorni di fuoco più che di festa: Marotta, Ausilio e Baccin devono cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu stando sempre attenti ai bilanci.

Tanti nomi sono stati fatti in questi giorni in chiave nerazzurra. Ne vanno aggiunti due che rispondono alla nuova politica di Oaktree di investire su giovani talenti. Il primo è Victor Valdepenas, 19enne difensore centrale spagnolo che milita nella seconda squadra del Real Madrid, ma che Xabi Alonso ha già fatto esordire nella Liga. Un mancino da far crescere alle spalle di Bastoni visto che Palacios non si è dimostrato all’altezza.

Il secondo è Darryl Bakola, 18enne centrocampista francese di origini congolesi, che è sotto contratto con il Marsiglia fino al 2027. Nonostante la giovane età, è già entrato in pianta stabile nella prima squadra di De Zerbi, collezionando sette presenze in Ligue 1 e una in Champions League. I rapporti tra i due club sono ottimi visti i tanti affari recenti e con i focesi c’è da discutere il riscatto di Pavard che può dare un vantaggio sulla concorrenza.