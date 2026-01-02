Emerge un dato clamoroso: Dimarco meglio di Yamal | VIDEO

Il laterale classe ’97 ha alle spalle 211 partite con la maglia dell’Inter. 20 i gol segnati, quasi il doppio gli assist realizzati

Federico Dimarco meglio di Lamine Yamal. Non siamo impazziti, lo dicono i dati Opta: il laterale dell’Inter è il giocatore dei primi cinque campionati europei che ha creato più chiare occasioni da gol per i propri compagni di squadra.

Il classe ’97 è primo in classifica con 16 occasioni da gol create, davanti al francese Udol in forza al Lens. Terzo, con 11 occasioni, il fuoriclasse del Barcellona. Con lui, a pari merito, Michael Olise del Bayern Monaco, Rayan Cherki del Manchester City e Maxime Lopez, l’ex Sassuolo che ora milita nel Paris Fc.

In scadenza nel 2027, Dimarco ha alle spalle 211 partite con l’Inter: 20 i gol segnati, quasi il doppio – ovvero 39 – gli assist realizzati, di cui 5 (tutti in Serie A) nella stagione in corso. L’obiettivo è superare quota 11 assist, il massimo realizzato (nella scorsa stagione) da quando veste la maglia nerazzurra.