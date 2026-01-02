L’Inter gli dice addio: vola in Premier per 50 milioni | VIDEO

Operazione da 40 milioni più di 10 di bonus: il club spinge per chiudere subito
Nel mirino dell’Inter, ma ormai diretto in Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, nella fattispecie dal Mirror, Joel Ordonez si sta avvicinando a grandi passi al Liverpool.
Per la fonte inglese, i ‘Reds’ sono pronti a chiudere l’operazione col Brugge tirando fuori ben 43 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. 40 milioni di parte fissa, più appunto circa 10 milioni di bonus.
Compagno di squadra di Stankovic, Ordonez piace molto anche all’Inter, tuttavia già da qualche mese non è più tra quelli in cima alla lista. Chivu ha chiesto un nuovo difensore già per questa sessione di mercato, anche in previsione di una possibile partenza anticipata di Stefan de Vrij.
Chivu vuole un nuovo difensore: resta caldo il nome di Muharemovic
Ausilio e soci stanno però lavorando su difensori di piede mancino, in grado all’occorrenza anche di sostituire Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra.
In tal senso il nome più caldo rimane quello di Muharemovic, seppur il Sassuolo preferisca venderlo la prossima estate. Sul bosniaco, nei radar di società inglesi come il Bornemouth e Newcastle, la Juve vanta il 50% sulla futura rivendita