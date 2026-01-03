Dumfries mette l’Inter alle corde: addio alle sue condizioni

Il terzino olandese è attualmente ai box per infortunio, ma la sua avventura a Milano si avvicina alla conclusione

Ci vorranno ancora un paio di mesi prima di rivedere in campo Denzel Dumfries. Anche per questo gli uomini mercato dell’Inter sono al lavoro per capire se è il caso di prendere un altro esterno destro in questa sessione invernale.

Il brasiliano Luis Henrique sta giocando con continuità, ma non ha ancora convinto tanto che l’Inter sta lavorando al ritorno di Joao Cancelo in prestito.

Tornando a Dumfries, i prossimi potrebbero essere i suoi ultimi mesi in nerazzurro nonostante il rinnovo del contratto fino al 2028 firmato appena tredici mesi fa. L’esterno della Nazionale olandese ha dato ampi segnali di non volersi legare a vita con l’Inter, prima facendo inserire una clausola di rescissione da 25 milioni di euro, poi cambiando due volte agente.

Alla soglia dei 30 anni che compirà ad aprile, l’ex Psv Eindhoven vuole strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Ecco perché ha chiesto un ingaggio tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione a fronte dei 4 milioni attuali.

Cifre insostenibili per l’Inter, ma non all’estero: dal Barcellona al Manchester United passando per il Newcastle e l’Aston Villa, le pretendenti non mancano. Ma per favorire la cessione, Dumfries vuole uno sconto sul suo cartellino, da valutare non più di 20 milioni.