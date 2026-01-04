LIVE Serie A, Inter-Bologna: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Bologna di Italiano nella diciottesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Bologna a San Siro nel posticipo domenicale che chiude la 18esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che si sono affrontate da poco in Supercoppa Italiana che sarà diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vanno a caccia della quinta vittoria di fila dopo quelle contro il Pisa, il Como, il Genoa e l’Atalanta che hanno permesso di chiudere in testa il 2025. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per riprendere la vetta della classifica e prepararsi al turno infrasettimanale contro il Parma.

Dall’altro lato i rossoblu di Vincenzo Italiano, invece, vogliono confermarsi bestia nera dell’Inter dopo averla eliminata ai rigori a Riyad prima di perdere in finale con il Napoli. C’è da uscire da una mini crisi con appena due punti raccolti in quattro partite, frutto dei pareggi contro Lazio e Sassuolo e delle sconfitte interne contro Cremonese e Juve.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 19esima giornata della scorsa Serie A, quando le due squadre impattarono sul punteggio di 2-2 per effetto delle reti siglate da Castro, Dumfries, Lautaro Martinez e Holm. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Bologna live in tempo reale.