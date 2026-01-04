PAGELLE INTER-BOLOGNA 3-1: Lautaro inarrestabile, Zielinski sempre più titolare. Male Barella

Top e Flop della sfida andata del Meazza valevole per la 18esima giornata di Serie A
L’Inter vince e convince contro il Bologna nella prima partita del 2026. Quinto successo consecutivo in campionato per la squadra di Chivu, che risponde a Milan e Roma tornando al primo posto in classifica.
PAGELLE INTER-BOLOGNA
TOP
Lautaro – Poteva farne di più, ma cosa gli puoi dire a uno che di gol ne ha realizzati 6 nelle ultime 5 di campionato. E stasera a corredo di una prova da grande, anzi grandissimo giocatore.
Zielinski – Qualità altissima mai fine a se stessa: il polacco si è preso con merito una maglia da titolare a centrocampo. Chiude da play, con Chivu che preferisce – giustamente – togliere Barella.
Bisseck – Stasera lucido e insuperabile. Nel primo tempo anche un paio di sortite offensive.
FLOP
Barella – Litiga col pallone, è nervoso e sbaglia anche le cose più semplici.
TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-0
Marcatori: 39′ Zielinski, 48′ Lautaro, 74′ Thuram
INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 7, Akanji 7, Bastoni 6,5 (75′ Carlos Augusto s.v.); Luis Henrique 6, Barella 5,5 (67′ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 7 (67′ Sucic 6), Zielinski 7,5, Dimarco 7; Thuram 7 (83′ Ravelli), Lautaro 8 (75′ Pio Esposito s.v.). All.: Chivu
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 5,5 (67′ Zortea 5,5), Heggem 5, Lucumì 4 (46′ Vitik 5), Lykogiannis 6; Moro 5,5 (46′ Pobega 5,5), Ferguson 5; Rowe 6, Odgaard 5,5, Cambiaghi 5 (67′ Orsolini 5,5); Castro 6,5. All.: Italiano
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
AMMONITI: Calhanoglu, Bastoni, Barella, Vitik, Rowe, Lykogiannis