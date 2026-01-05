Come sta Diouf: le ultime in vista di Parma-Inter

Il francese si è infortunato durante la rifinitura pre Inter-Bologna

A sorpresa Andy Diouf potrebbe recuperare per Parma-Inter, di scena mercoledì sera allo stadio Tardini. Ieri il centrocampista francese ha saltato all’ultimo la partita col Bologna a causa di un affaticamento ai flessori che impone massima cautela.

Si pensava che lo lo staff medico non volesse correre rischi, provando a riconsegnarlo a Chivu per il big match col Napoli in programma domenica prossima, 11 gennaio, a San Siro. Invece le condizioni dell’ex Lens sono in netto miglioramento: stamane ha lavorato parzialmente in gruppo, di conseguenza per la sfida coi ducali potrebbe davvero recuperare.

Costato 20 milioni più 5 di bonus, fin qui Diouf ha collezionato solo 9 presenze, per un totale di appena 180′. Il tecnico interista lo ha impiegato sempre a gara in corso, tranne che in Coppa Italia dove è partito dall’inizio, e quasi sempre da laterale destro.

Per la sfida con l’ex Parma rientrerà sicuramente Bonny, che in allenamento – dopo la semifinale di Supercoppa giocata in Arabia – ha subito una leggera distorsione al ginocchio sinistro. Per qualche ora l’Inter ha temuto il peggio… Stamattina il francese ha lavorato interamente con la squadra, ciò significa che è completamente recuperato e arruolabile per il Tardini.