PAGELLE PARMA-INTER 0-2: Akanji detta legge, Dimarco è decisivo. Sucic si è perso

Top e Flop della sfida valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A
L’Inter sbanca il Tardini di Parma in ciabatte. Dimarco e Thuram mettono il timbro sulla sesta vittoria consecutiva: +4 su Milan e Napoli, quest’ultimo avversario domenica sera a San Siro.
PAGELLE PARMA-INTER
TOP
Akanji – Detta legge, rigorosamente svizzera. Nella sua zona non si passa.
Dimarco – Segna di destro (il suo piede debole) la rete che decide la partita visto che il 2-0 di Thuram arriva a gara conclusa. Come si dice, basta e avanza.
FLOP
Sucic – Il Sucic di inizio stagione si è perso. Stasera nella nebbia di Parma. Si mangia il 2-0 in modalità Taremi stagione scorsa.
Luis Henrique – Gioca solo perché non ha alternative. Mai un dribbling, mai un pallone decente.
TABELLINO PARMA-INTER 0-2
Marcatori: 42′ Dimarco, 98′ Thuram
PARMA (4-3-2-1): Corvi 6,5; Britschgi 5,5, Delprato 5, Circati 5, Valeri 5,5; Bernabé 5 (75′ Estevez s.v.), Keita 5,5 (85′ Cremaschi s.v.), Sorensen 5,5; Ondrejka 6 (62′ Ordonez 5,5 ), Oristanio 4 (62′ Almqvist 5,5); Pellegrino 5,5 (75′ Cutrone s.v.). All.: Cuesta
INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 7,5, Carlos Augusto 6,5; Luis Henrique 5,5 (85′ Acerbi s.v.), Sucic 5 (68′ Barella 6), Calhanoglu 6,5 (68′ Zielinski 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 7; Pio Esposito 6,5 (79′ Thuram 6,5), Lautaro 6 (85′ Bonny s.v.). All.: Chivu
ARBITRO: Colombo di Como
AMMONITI: Calhanoglu, Carlos Augusto, Thuram