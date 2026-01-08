Inter, Asllani pedina di scambio per l’affare in Serie A | VIDEO

L’italo-albanese non rientra più nei piani del Torino e così farà rientro in nerazzurro, ma per ripartire subito
Asllani potrebbe regalare l’agognato terzino destro a Cristian Chivu, dopo che è sfumato Cancelo diretto al Barcellona. Il sostituto di Dumfries, per intenderci, da alternare con Luis Henrique almeno fino a quando tornerà arruolabile l’olandese.
Parliamo di non prima di marzo, ora si parla di obiettivo derby con il Milan per il classe ’96, intenzionato comunque a salutare nel prossimo calciomercato estivo.
Asllani alla Fiorentina come parziale contropartita, parziale nemmeno troppo di Dodò, che i nerazzurri affrontarono anche in Champions quando militava ancora allo Shakhtar Donetsk.
Asllani per Dodo
Il suo contratto con la Fiorentina scade a giugno 2027 e, almeno per il momento, non ci sono i margini, o meglio dire soprattutto la volontà di rinnovarlo.
L’agente vanta eccellenti rapporti con Ausilio, si potrebbe studiare un prestito con diritto oppure obbligo condizionato inserendo, per l’appunto, il cartellino di Asllani rientrante dal Torino (non rientra più nei piani dei granata, che avevano un diritto) per abbassare l’esborso cash.