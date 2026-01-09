Scambio clamoroso con Frattesi: Inter pronta a chiudere | VIDEO

Il classe ’99 punta a lasciare i nerazzurri in questo calciomercato di gennaio

Frattesi continua ad aspettare la Juve, nel frattempo però ha aperto al Galatasaray che gli offre un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Parliamo di quasi 2 milioni in più rispetto al suo attuale stipendio all’Inter, che vuole lasciare in questa sessione di mercato visto il poco, anzi scarso spazio concessogli fin qui da Chivu.

E non solo a causa di guai fisici: l’ultimo, ufficialmente un affaticamento all’adduttore, gli ha fatto saltare la sfida col Parma e lo costringerà a dare forfait pure per il big match col Napoli di domenica sera.

Non è che i 7′ disputati con l’Atalanta il 28 dicembre sono stati anche gli ultimi in maglia nerazzurra? Ora su di lui è ripiombata la Premier, nella fattispecie il Nottingham Forest. L’Inter ha spalancato un portone agli inglesi, ma chiede sempre 30/35 milioni e quantomeno condizioni facili per un eventuale obbligo.

Nelle scorse ore è stato ipotizzato un possibile scambio con Ndoye, che piace molto ai nerazzurri fin dai tempi del Bologna. Ma è stato pagato oltre 40 milioni solo l’estate scorsa e, almeno fino all’infortunio al polpaccio rimediato a dicembre (out nelle ultime 6 gare), ha giocato quasi sempre da titolare. In Inghilterra non si è confermato sui livelli di Bologna, però il Nottingham non ha alcuna intenzione di privarsene.