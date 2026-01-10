Calciomercato Inter, Ausilio tenta il colpo dalla Coppa d’Africa

Il direttore sportivo nerazzurro a caccia di rinforzi per gennaio e per la prossima stagione

L’Inter prova a mettere a segno un paio di colpi nella sessione invernale di calciomercato, tentando di imbastire anche le trattative per la prossima stagione qualora non riuscisse a chiudere l’affare a gennaio.

Tra gli obiettivi principali del Ds Piero Ausilio ci sono quelli di un esterno di fascia destra e di un difensore centrale di piede sinistro. Per quanto riguarda quest’ultimo, il colpo potrebbe arrivare dalla Coppa d’Africa.

Secondo quanto si legge sul sito britannico ‘Team Talk’, infatti, i nerazzurri starebbero pensando a Calvin Bassey. Si tratta di un centrale difensivo mancino che ha appena compiuto 26 anni, impegnato con la sua Nigeria nella rassegna continentale. Dotato di passaporto inglese e nato in Italia (più precisamente ad Aosta), ha catturato l’attenzione di diversi club di Serie A.

Sotto contratto con il Fulham fino al 2027 (ma il club londinese ha anche un’opzione per un altro anno, ndr), Bassey la scorsa stagione è stato nominato miglior giocatore dei Cottagers. Anche per questo i bianconeri non sembrano avere alcuna intenzione di cederlo a metà stagione, rimandando ogni discorso all’estate. Versatilità (potendo giocare anche da terzino), prestanza fisica e capacità di impostare sono i suoi punti di forza.