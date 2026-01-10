Frattesi al Napoli, scambio alla pari con l’Inter: come stanno le cose | VIDEO

Conte stima molto il classe ’99 in uscita dai nerazzurri

Davide Frattesi resta in uscita dall’Inter. Nelle ultime ore il classe ’99 è stato riaccostato anche al Napoli. La stima di Antonio Conte nei suoi confronti è piuttosto nota, come è noto il fatto che il Napoli sarà obbligato a un mercato a saldo zero perché, come il Pisa ovvero l’altro club sanzionato dalla FIGC, ha l’indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore allo 0,8.

Il costo lavoro allargato è sostanzialmente un indicatore economico della FIGC che misura la sostenibilità dei club: esso si calcola dividendo il costo totale del personale sportivo (dagli ammortamenti agli stipendi, fino ai costi per gli agenti) coi ricavi complessivi.

Frattesi per Buongiorno, lo scambio impossibile tra Napoli e Inter

Il Napoli può comprare un giocatore solo se finanziato da una cessione di pari valore. Anche per questo qualcuno ha nuovamente ipotizzato uno scambio alla pari tra le due rivali, domani una contro l’altra a San Siro: Frattesi in azzurro e Buongiorno in nerazzurro.

I due calciatori hanno lo stesso agente, Beppe Riso, con il difensore – a Napoli dimostratosi fin troppo fragile – obiettivo concreto dell’Inter proprio prima che si trasferisse alla corte di Conte.

Lo scambio Frattesi-Buongiorno è comunque solo fantamercato: in difesa, senza uscite, l’Inter è a posto e nei piani del club nerazzurro non c’è fare affari, con tutti i rischi del caso, con una diretta concorrente. Juve inclusa.