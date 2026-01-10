“L’Inter ha paura del Napoli”: l’annuncio infiamma la sfida di San Siro

Cresce l’attesa per il posticipo domenicale tra le squadre di Chivu e Conte. Nessuno ha dimenticato il 3-1 della gara di andata

E’ la partita più attesa del week end e forse di tutto il campionato. A San Siro si sfidano Inter e Napoli nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Una sfida non ancora decisiva, visto che poi mancheranno altre diciannove gare, ma che può dire tanto nella corsa allo scudetto. All’andata furono i partenopei ad avere la meglio, agevolati da un clamoroso errore arbitrale con un rigore folle concesso alla squadra di Conte. Quella di Chivu vuole la rivincita.

Intervenuto a ‘Televomero’ per parlare del big match del Meazza, il giornalista Giovanni Scotto ha infiammato la gara dicendo che “l’Inter è scossa dal fatto che il Napoli ha conquistato lo scudetto la passata stagione. Inoltre è stata maltrattata nel match d’andata e non è passato molto tempo da quel match. Secondo me tra i nerazzurri c’è un po’ di timore per questa partita”.

Nel corso della stessa trasmissione, è intervenuto anche l’ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco, il quale va molto più cauto: “È ovvio che l’Inter sia la favorita per il suo stato di forma e per la rosa a disposizione di Chivu. Per il Napoli sarà importante non perderla. La mia speranza è che i nerazzurri provino a vincerla ad ogni costi, in modo tale da creare scompensi alla loro fase difensiva. A quel punto il Napoli ne può approfittare”.