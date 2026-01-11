Afflusso di capitali, ora possono dare all’Inter 80 milioni per Barella

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale nel mirino di un top club che può tornare a investire sul mercato

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter da anni. Non importa chi ci sia in panchina: da Conte a Inzaghi fino a Chivu, nessun allenatore ha mai rinunciato al centrocampista sardo. Lo stesso dicasi per la Nazionale italiana: da Mancini a Spalletti e ora con Gattuso. Pochi come lui riescono ad abbinare le qualità di corsa, recupero palla e impostazione del gioco. Gli manca forse qualche inserimento in zona gol, ma sono dettagli.

Nelle ultime stagioni in tanti hanno provato a bussare alla porta dell’Inter per provare a strapparlo ai nerazzurri, ma la risposta è stata sempre negativa. Vero è che al giusto prezzo nessuno è incedibile, ma per Barella il giusto prezzo non è inferiore agli 80 milioni di euro. Cifra che finora nemmeno i club della Premier League hanno avuto il coraggio di investire. Ma le cose potrebbero cambiare.

Secondo il sito spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, Diego Simeone vorrebbe lui e soltanto lui per raccogliere l’eredità di una bandiera come Koke. Il nuovo afflusso di capitali permetterà presto all’Atletico Madrid di cambiare la politica sul mercato: non più occasioni o profili minori, ma investimenti importanti. Dopo la vittoria in Champions League, i Colchoneros vogliono fare un altro scherzetto all’Inter.