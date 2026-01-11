Corsa scudetto: “Napoli favorito sull’Inter perché Conte…”

Stasera lo scontro diretto di San Siro può dire molto nella lotta al titolo. Nerazzurri avanti in classifica

Inter e Napoli si sfidano al Meazza nel big match della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Un po’ dispiace che il calendario abbia deciso di mettere di fronte le due squadre che si sono giocate lo scudetto fino all’ultimo turno della passata stagione. Insieme a Milan, Juve e Roma, anche quest’anno le formazioni di Chivu e Conte sono pronte a darsi battaglia per il titolo.

Sul tema è intervenuto il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, che a ‘radio napoli centrale’ ha dichiarato: “Contro il Verona è stata una partita storta, ma darà a Conte la carica in vista del match di San Siro. Bisognerà fare punti a Milano o sperare in un passo falso nerazzurro.

🚨”Frattesi al Napoli, scambio alla pari con l’Inter”. Ecco come stanno le cose👇 pic.twitter.com/YxeWFaJNYe — INTERLIVE.IT (@interliveit) January 10, 2026

“Vedo il Napoli avanti rispetto all’Inter, perché ha un allenatore di qualità. Non so quanto durerà in Champions League, perché Conte sceglierà sempre il campionato“.