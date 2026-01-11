Inter, nuove sirene di mercato per Bisseck: le ultime sulla cessione

Il difensore centrale tedesco è tornato titolare con Chivu e si torna a parlare di lui in chiave cessione

Quattro partite consecutive da titolare in Serie A. Sei su sette se si considerano anche la Champions League e la Supercoppa Italiana. Non ci sono più dubbi ormai sul fatto che Yann Bisseck sia diventato una pedina fondamentale nello scacchiere dell’Inter. Pur essendo schierato da braccetto destro della difesa a tre, di fatto ha tolto il posto ad Acerbi, con l’accentramento di Akanji.

Quattro partite tutte vinte contro Genoa (in cui peraltro ha anche segnato il primo gol, ndr), Atalanta, Bologna e Parma. Dopo le sei panchine di fila tra la terza e l’ottava giornata, il difensore centrale tedesco ha riconquistato l’Inter e spera di fare lo stesso con la Nazionale. Le prossime convocazioni di marzo diranno molto circa le sue possibilità di far parte della spedizione in Usa, Canada e Messico per i Mondiali.

Le ultime prestazioni hanno avuto come normale conseguenza anche quella di riaccendere i riflettori del calciomercato su Yann Bisseck. I club della Premier League, ed in particolare il Tottenham, il Manchester United, il Crystal Palace e il West Ham sono pronte a tornare alla carica. Quasi impossibile, tuttavia, che l’Inter possa cederlo a gennaio: anche i bookmaker quotano alto (7.50) la sua partenza da Milano.