Marotta: “Ho incontrato Conte”. Poi l’annuncio sul terzino destro

Le parole del Presidente dell’Inter prima del big match col Napoli

“Il merito di questa classifica è di Chivu”. Lo ha detto Beppe Marotta a ‘Dazn’ prima del big match Inter-Napoli valevole per la ventesima giornata di Serie A.

“È lui il leader del gruppo, noi abbiamo il dovere di supportarlo sempre – ha aggiunto il Presidente nerazzurro – L’abbiamo fatto standogli vicino e confrontandoci nel quotidiano. Il merito è suo, della squadra e dell’affetto dei tifosi”.

Marotta ha svelato di essersi incrociato con Antonio Conte negli spogliatoi del ‘Meazza’. All’andata il tecnico azzurro aveva lanciato frecciate pesanti all’indirizzo del Presidente nerazzurro, dopo che quest’ultimo era intervenuto nel post gara per lamentarsi del rigore – inventato e che indirizzò la gara – assegnato al Napoli.

“L’ho salutato… Siamo due persone corrette che hanno trascorso anni insieme. I punti di vista possono poi essere diversi, ma sono schermaglie dialettiche che ci stanno. Sono dinamiche che il mondo del calcio ripropone sempre quando c’è lotta ai vertici della classifica”.

Chiosa sul calciomercato, con Marotta che mantiene aperta la porta all’arrivo di un rinforzo sulla corsia destra: “Abbiamo questo piccolo neo dell’infortunio di Dumfries. Se ci fosse la possibilità di rinsaldare questa zona, lo faremo. Ma nel mercato di gennaio non è facile trovare profili da Inter. Sono le famose opportunità che raramente si trovano in questa sessione”.