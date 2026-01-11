PAGELLE INTER-NAPOLI 2-2: Lautaro il grande assente, Mkhitaryan ribalta la partita

Top e Flop del big match valevole per la ventesima giornata di Serie A

Rischia di avere gli effetti di una sconfitta, sul piano psicologico, il pari col Napoli. L’Inter si è fatta rimontare due volte, gettando alle ortiche la possibilità di andare a +7 sugli azzurri mettendo una mezza ipoteca sullo Scudetto. Invece i giochi restano apertissimi, e ora vedremo quale sarà la reazione della squadra a questo pari dal sapore decisamente amaro.

PAGELLE INTER-NAPOLI

TOP

Mkhitaryan – Ingresso decisivo quello dell’armeno. La squadra stava sbandando e lui, con classe e intelligenza, mette le cose a posto. Nel finale il palo gli nega la gioia di un gol che avrebbe meritato.

Calhanoglu – Segna un rigore pesantissimo. Poi esce per infortunio.

FLOP

Akanji – È la prima volta da quando è all’Inter che va così in difficoltà. Hojlund lo sovrasta ed è protagonista, in negativo, nei due gol di McTominay.

Lautaro – Va a sbattere contro i difensori del Napoli. Nel finale dà qualche segno di vita, ma resta il grande assente della serata.

TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2

Marcatori: 9′ Dimarco, 26′ McTominay, 73′ rig.Calhanoglu, 83′ McTominay

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 5,5, Akanji 5, Bastoni 6; Luis Henrique 5,5, Barella 6,5, Calhanoglu 7 (88′ Sucic s.v.), Zielinski 6,5 (61′ Mkhitaryan 7), Dimarco 7 (88′ Carlos Augusto s.v.); Thuram 5,5 (83′ Pio Esposito s.v.), Lautaro 5,5 (88′ Bonny s.v.). All.: Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Beukema 5,5 (78′ Noa Lang 6,5 ), Rrahmani 5,5, Juan Jesus 6,5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6,5, McTominay 7,5, Spinazzola 6; Politano 6 (93′ Mazzocchi s.v.), Hojlund 7, Elmas 6,5. All.: Conte

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Juan Jesus

ESPULSI: Conte