Calhanoglu fuori per infortunio, Chivu: “Meglio che stia zitto…”

Cosa filtra dal Meazza sul numero 20, uscito poco prima del novantesimo

Tegola Calhanoglu. Il regista turco è stato sostituito a due minuti dal novantesimo della gara contro il Napoli, praticamente un quarto d’ora dopo aver siglato il rigore del momentaneo 2-1, a causa di un problema fisico.

Il numero 20 nerazzurro si è fatto male durante un intervento nella propria area di rigore. A quanto pare si tratta di un affaticamento al polpaccio (zona molto delicata), anche se solo gli esami strumentali – previsti nella giornata di lunedì – faranno esaustiva chiarezza.

Chivu ha confermato, ma allo stesso tempo evitato di sbilanciarsi: “È un affaticamento – ha detto in conferenza rispondendo alla domanda circa le condizioni del centrocampista – Però l’ultima volta dissi che Thuram aveva solo un crampo, quindi ora è meglio che stia zitto…“.