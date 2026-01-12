Pavard non riscattato dall’OM, l’Inter lo rivende in Serie A

Si allontana la permanenza del difensore francese a Marsiglia, dove è in prestito con diritto di riscatto

Dopo un buon avvio di stagione, Benjamin Pavard sta avendo un calo con il Marsiglia che mette a rischio la sua permanenza nella squadra di De Zerbi. Il difensore centrale francese è stato ceduto alla fine della scorsa sessione estiva di mercato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La stessa con la quale è stato prelevato Manuel Akanji dal Manchester City.

A poco più do quattro mesi dal doppio affare non c’è dubbio sul fatto che l’Inter abbia fatto un upgrade. Il rendimento del nazionale svizzero con Chivu lo pone tra i migliori difensori della Serie A ed il suo riscatto dai Citizens appare scontato. Non altrettanto, come detto, quello di Pavard. Fino a qualche settimana fa sembrava che l’OM volesse chiedere uno sconto ma comunque trasformare il trasferimento in definitivo.

🔥”Cacciatelo”, “Vattene”… L’Inter rischia di ritrovarsi Pavard di nuovo fra i piedi pic.twitter.com/Q9Grk6s1lN — INTERLIVE.IT (@interliveit) January 10, 2026

Ora invece in Francia nutrono forti dubbi sul fatto che l’ex Bayern Monaco possa proseguire la sua carriera in Provenza. A giugno potrebbe far ritorno all’Inter, che cercherà nuovi acquirenti. Uno di questi potrebbe essere proprio in Italia: uno come Pavard farebbe molto comodo alla Roma, alla ricerca di rinforzi per Gasperini proprio in quel reparto. Per ora è soltanto un’idea, più avanti si vedrà.