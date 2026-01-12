Pavard non riscattato dall’OM, l’Inter lo rivende in Serie A

di

Si allontana la permanenza del difensore francese a Marsiglia, dove è in prestito con diritto di riscatto

Dopo un buon avvio di stagione, Benjamin Pavard sta avendo un calo con il Marsiglia che mette a rischio la sua permanenza nella squadra di De Zerbi. Il difensore centrale francese è stato ceduto alla fine della scorsa sessione estiva di mercato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La stessa con la quale è stato prelevato Manuel Akanji dal Manchester City.

Calciomercato Inter, Pavard torna dal Marsiglia: futuro alla Roma?
Benjamin Pavard (foto Ansa) – Interlive.it

A poco più do quattro mesi dal doppio affare non c’è dubbio sul fatto che l’Inter abbia fatto un upgrade. Il rendimento del nazionale svizzero con Chivu lo pone tra i migliori difensori della Serie A ed il suo riscatto dai Citizens appare scontato. Non altrettanto, come detto, quello di Pavard. Fino a qualche settimana fa sembrava che l’OM volesse chiedere uno sconto ma comunque trasformare il trasferimento in definitivo.

Ora invece in Francia nutrono forti dubbi sul fatto che l’ex Bayern Monaco possa proseguire la sua carriera in Provenza. A giugno potrebbe far ritorno all’Inter, che cercherà nuovi acquirenti. Uno di questi potrebbe essere proprio in Italia: uno come Pavard farebbe molto comodo alla Roma, alla ricerca di rinforzi per Gasperini proprio in quel reparto. Per ora è soltanto un’idea, più avanti si vedrà.

Gestione cookie