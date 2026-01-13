Audio Var Inter-Napoli, l’errore arbitrale è peggio del previsto

Svelato il colloquio tra Doveri in campo da un lato ed i varisti Di Bello e Di Paolo dall’altro. Ecco il giudizio dell’AIA sull’episodio

Tra gli episodi fatti ascoltare ad Open Var in onda ogni martedì su Dazn è stato preso in considerazione anche il calcio di rigore decretato per l’Inter dopo On Field Review contro il Napoli. Purtroppo, invece, non c’è traccia del colloquio in merito alla trattenuta di Juan Jesus su Thuram lanciato a rete che poteva portare ad un cartellino rosso dopo appena 13 minuti di gioco e che poteva cambiare la partita.

L’errore dell’arbitro Doveri è peggiore del previsto. Sebbene fosse ottimamente posizionato e con la visuale libera sul fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, si sente il fischietto romano dire due volte: “Non c’è niente là“. Frase rivolta sia agli interisti che protestavano che ai colleghi in sala Var. Ma al primo replay Di Bello e Di Paolo si accorgono dello step on foot sanzionabile con il penalty.

Moviola Inter-Napoli🚨 😡Manca un rosso che avrebbe cambiato la partita… pic.twitter.com/clfUHd8BSm — INTERLIVE.IT (@interliveit) January 12, 2026

Rapido check sulla APP e poi richiamo al monitor. A quel punto Doveri non può far altro che dare rigore. Ma si dimentica del cartellino giallo… Il rappresentante dell’AIA in studio, De Marco, ribadendo che il fallo è netto, aggiunge che infatti che manca l’ammonizione a Rrahmani, trattandosi di un fallo imprudente. Chissà se qualcuno si starà vergognando adesso.