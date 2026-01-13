Chivu sottovaluta il Lecce: maxi turnover Inter nel recupero

Domani il match contro i salentini di Di Francesco non disputato a metà dicembre per gli impegni in Supercoppa Italiana

Superata la delusione per il pareggio nello scontro diretto contro il Napoli, per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima partita. Domani, sempre a San Siro, arriva il Lecce nel recupero della 16esima giornata del campionato di Serie A. C’è bisogno di tornare subito al successo per allungare su Juventus e Roma che hanno una partita in più, sperando in un passo falso del Milan a Como e dei partenopei col Parma.

Per i nerazzurri è un periodo intenso con un match ogni tre giorni, per questo mister Cristian Chivu sta pensando ad un massiccio turnover contro i giallorossi di Di Francesco, che a sua volta dovrà fare a meno degli squalificati Banda, Gaspar e Ramadani. Il rischio è quello di sottovalutare una gara che vale tre punti come tutte le altre. E di recenti l’Inter non è stata fortunata con i recuperi…

Confermato Sommer in porta visto l’infortunio di Martinez, in difesa dovrebbe finalmente rifiatare Akanji con uno tra Acerbi e De Vrij al suo posto. A sinistra Carlos Augusto al posto di Dimarco, mentre a destra si potrebbe rivedere Darmian. A centrocampo Zielinski in cabina di regia dopo il ko di Calhanoglu, con un’altra chance per Sucic. La vera sorpresa potrebbe essere in attacco: la ThuLa in panchina per far posto a Bonny e Pio Esposito.