Infortunio Calhanoglu: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

Il regista nerazzurro si è fatto male poco prima del novantesimo della sfida col Napoli

L’Inter ha pubblicato l’esito ufficiale degli esami a cui si è sottoposto oggi Hakan Calhanoglu, infortunatosi alla fine del big match col Napoli andato in scena domenica sera e terminato 2-2. Il primo responso aveva parlato di affaticamento muscolare al polpaccio.

L’esito degli accertamenti ha sostanzialmente confermato la prima diagnosi: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”, recita la nota ufficiale del club nerazzurro.

Per Calhanoglu si prospettano circa 20 giorni di stop.