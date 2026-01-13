Inter, all-in su Nico Paz: ora c’è un ostacolo in meno

Il fantasista del Como controllato dal Real Madrid è il vero grande obiettivo dei nerazzurri. E mette d’accordo tutti

Dopo averlo corteggiato all’inizio della scorsa estate – prima ancora dell’arrivo di Chivu in panchina – quando si pensava ad un pacchetto che comprendesse anche Fabregas, l’Inter è pronta a tornare alla carica per Nico Paz. Non per questo gennaio, ma in vista della sessione di mercato di luglio. L’affare è tutt’altro che semplice, specie considerati i costi, ma questo non vuol dire che sia impossibile da chiudere. C’è un piano ben preciso.

Il nome di Nico Paz mette d’accordo tutti all’Inter: dal tecnico Chivu agli uomini mercato Marotta e Ausilio (oltre al vice presidente Zanetti) fino alla proprietà, essendo il profilo ideale per la politica di Oaktree. Ecco perché il club nerazzurro sarebbe pronto a fare un’investimento importante, che sfori il muro dei 50 milioni di euro per il trequartista argentino del Como.

La speranza è di fare nuovamente un lungo cammino in Champions che consenta di avere ottimi ricavi. Ma non si escludono anche cessioni eccellenti. Appare quasi scontato che il Real Madrid eserciti la recompra in estate, ma con il cambio alla guida tecnica potrebbe esserci un ostacolo in meno per l’Inter. Xabi Alonso, infatti, aveva chiesto il suo ritorno permanente, vedremo cosa deciderà il suo successore.