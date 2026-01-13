Lo voleva Inzaghi, ma era incedibile: ora l’Inter può prenderlo a 30 milioni

Le strategie di mercato sono cambiate: un pallino dell’ex tecnico nerazzurro potrebbe finalmente sbarcare ad Appiano Gentile

Ci sono treni che passano una sola volta nella vita. Altri invece ti danno una seconda chance. E lo stesso vale nel calciomercato. C’è un giocatore, in particolare, accostato spesse volte l’Inter su richiesta del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Stiamo parlando del difensore centrale svedese di origini ghanesi Isak Hien, che proprio oggi compie 27 anni.

Il tecnico piacentino lo apprezzava per la sua duttilità, perché come Akanji può agire sia da centrale che da braccetto di destra nella difesa a tre. Caratteristiche che farebbero comodo anche a Chivu, in vista del rinnovamento del reparto con i probabili addii a costo zero di Acerbi e De Vrij. L’affare non è più impossibile perché adesso per l’Atalanta non è più incedibile.

Come si legge sul sito ‘tuttoatalanta’, infatti, con il cambio in panchina da Juric a Palladino, Hien ha perso il posto da titolare e a fronte di un’offerta di almeno 30 milioni di euro potrebbe partire già in questa sessione di gennaio. Sempre che gli orobici riescano a prendere il sostituto, che nelle intenzioni del nuovo tecnico dovrebbe essere Pietro Comuzzo, già allenato alla Fiorentina.