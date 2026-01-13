Non è pronto per l’Inter: Marotta lo compra e lo parcheggia

Il presidente nerazzurro vare le strategie di mercato per il presente ed il futuro. Possibile doppio affare in vista

Vestire la maglia dell’Inter non è per tutti. Ci sono state tante giovane promesse che, una volta sbarcate ad Appiano Gentile, hanno deluso le aspettative. Oltre al talento, infatti, ci vuole la personalità per imporsi a certi livelli con uno dei club più importanti in Europa. Ecco perché talvolta è meglio fare uno step intermedio prima del grande salto in nerazzurro. E’ quello che sta pensando di fare Beppe Marotta con Tobe Leysen.

Si tratta di un portiere belga classe 2002 che milita in patria con il Leuven. Secondo quanto riportato dal portale ‘voetbalnieuws.be’, l’Inter sarebbe interessata a lui nell’ottica di rimpiazzare l’esperto Sommer tra i pali. Ma l’affare in entrata, previsto per giugno e non per questo gennaio, potrebbe essere legato ad una uscita immediata. Si pensa eventualmente di dare in prestito Leysen ad un club di bassa classifica in Serie A o un altro belga che giochi le coppe europee.