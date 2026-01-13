Retromarcia Inter sul mercato, stop al rinnovo di Calhanoglu

Il centrocampista turco è legato al club nerazzurro fino al 2027. Ecco cosa è cambiato nelle ultime ore

Con il rigore messo a segno ieri contro il Napoli, Hakan Calhanoglu è arrivato a quota 7 gol in Serie A. Ed è tornato sul podio dei migliori cannonieri del campionato: soltanto il compagno di squadra Lautaro Martinez con 10 ed il milanista Pulisic con 8 hanno fatto meglio di lui. Ma il regista turco non ha portato a termine il match contro i partenopei per un problema al polpaccio la cui entità verrà valutata oggi con gli esami strumentali.

Scontata la sua assenza mercoledì nella gara di recupero tra Inter e Lecce, si valuterà in vista della trasferta di sabato a Udine o al più tardi per la partita di Champions League contro l’Arsenal. Per quanto riguarda il futuro a più lungo termine, invece, si sarebbe registrata una frenata nella trattativa con il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Secondo quanto riportato dal sito ‘footitalia’, proprio i frequenti infortuni di Calhanoglu starebbero spingendo gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio a riconsiderare l’idea di prolungare l’accordo con l’ex milanista. È chiaro che in caso di fumata nera, l’Inter sarebbe ‘costretta’ a cederlo in estate per non perderlo poi a costo zero. In Turchia il Fenerbahce e, soprattutto, il Galatasaray monitorano attentamente la situazione.