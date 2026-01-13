Vigilia di Inter-Lecce: la decisione sorprendente di Chivu | VIDEO

A 24 ore da una partita una scelta mai presa prima

Chivu spiazza tutti alla vigilia della sfida con il Lecce valevole per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Il tecnico romeno ha lasciato completo giorno libero alla squadra: nessun allenamento a 24 ore dal match coi salentini. Mai accaduta una cosa simile.

Lautaro e compagni si rivedranno ad Appiano soltanto domattina, per la rifinitura a poche ore dalla gara che può consentire ai nerazzurri quantomeno di blindare di nuovo il primo posto, nonché rispedire a -7 la Juve rilanciata alla grande da Luciano Spalletti.

Contro il Lecce di Di Francesco, reduce dal ko casalingo e attualmente quart’ultimo in classifica, Chivu dovrebbe fare un po’ di turnover: il posto dell’infortunato Calhanoglu sarà preso da Zielinski, mentre sono in rampa di lancio dal 1′ i vari Carlos Augusto, Mkhitaryan e uno tra Acerbi e de Vrij.

Non è da escludere che davanti, in previsione di Udinese e Arsenal, possano rifiatare sia Lautaro che Thuram a vantaggio del tandem Bonny-Pio Esposito.