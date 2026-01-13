Vigilia di Inter-Lecce: la decisione sorprendente di Chivu | VIDEO

di

A 24 ore da una partita una scelta mai presa prima

Chivu foto AI
Vigilia di Inter-Lecce: la decisione sorprendente di Chivu (AnsaFoto) – Interlive.it

Chivu spiazza tutti alla vigilia della sfida con il Lecce valevole per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Il tecnico romeno ha lasciato completo giorno libero alla squadra: nessun allenamento a 24 ore dal match coi salentini. Mai accaduta una cosa simile.

Lautaro e compagni si rivedranno ad Appiano soltanto domattina, per la rifinitura a poche ore dalla gara che può consentire ai nerazzurri quantomeno di blindare di nuovo il primo posto, nonché rispedire a -7 la Juve rilanciata alla grande da Luciano Spalletti.

Contro il Lecce di Di Francesco, reduce dal ko casalingo e attualmente quart’ultimo in classifica, Chivu dovrebbe fare un po’ di turnover: il posto dell’infortunato Calhanoglu sarà preso da Zielinski, mentre sono in rampa di lancio dal 1′ i vari Carlos Augusto, Mkhitaryan e uno tra Acerbi e de Vrij.

Non è da escludere che davanti, in previsione di Udinese e Arsenal, possano rifiatare sia Lautaro che Thuram a vantaggio del tandem Bonny-Pio Esposito.

