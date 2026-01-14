Bernardo Silva all’Inter, ecco perché Oaktree può fare un’eccezione

Il centrocampista portoghese è in scadenza di contratto con il Manchester City. Ma per Di Canio può arrivare in Serie A pure a gennaio

Paolo Di Canio ha sganciato la bomba ai microfoni di ‘Sky Sport’: “In Inghilterra mi dicono che Bernardo Silva potrebbe sbarcare in Italia già a gennaio“. Un annuncio che sta facendo sognare i tifosi di tante squadre. Per il fantasista lusitano si parla della possibilità di vestire la maglia della Juventus, ma in corsa ci sarebbero anche il Napoli e il Como. E persino l’Inter, stando a quanto si legge su ‘Tmw’.

Nel ruolo di centrocampista di qualità Chivu sta alternando Zielinski e Mkhitaryan. Quest’ultimo è in scadenza di contratto a giugno e a pochi giorni dal 37esimo compleanno, non ci sono speranze per un rinnovo. Il nazionale portoghese ha 5 anni di meno e può garantirne altrettanti ad alti livelli.

Di certo il suo acquisto va contro la politica di mercato di Oaktree, ma può esserci un’eccezione. Il fondo americano si fida del giudizio di mercato di Marotta e Ausilio: se gli assicureranno che Bernardo Silva sarà fondamentale per vincere lo scudetto e fare strada in Champions League, allora si farà un tentativo. Ma solo in estate e a costo zero. La speranza è che Di Canio si sia sbagliato.