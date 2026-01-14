Calciomercato Inter, Mancini vuole portare un giocatore in Qatar

L’ex allenatore nerazzurro, ora all’Al Sadd, vuole rinforzare la squadra per la rimonta in campionato e in Champions asiatica

Dopo la brutta esperienza come Ct dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini ha deciso di proseguire la sua carriera da allenatore nella penisola arabica accettando la ricca offerta dell’Al Sadd. Grazie a cinque vittorie consecutive, la sua squadra si è riportata al secondo posto, a 5 punti dall’Al Gharafa capolista. E con due partite ancora da giocare, c’è ancora speranza di passare la fase a gironi della Champions asiatica.

Ma il Mancio chiede rinforzi in questa sessione di calciomercato. Il reparto offensivo non ha bisogno di ritocchi: con 31 gol in 12 partite è per distacco il miglior attacco in Qatar. Serve invece un colpo in difesa, più precisamente per il ruolo di centrale, ed il tecnico jesino guarda soprattutto in Serie A.

Il primo obiettivo era Alessio Romagnoli, ma la Lazio lo ha dichiarato incedibile. Il piano B potrebbe portare all’Inter e più precisamente a Stefan De Vrij, in scadenza di contratto e desideroso di giocare di più in vista dei Mondiali in programma a fine stagione. Da capire se l’esperto olandese possa gradire o meno la destinazione.