LIVE Serie A, Inter-Lecce: Diouf sulla fascia, fuori Lautaro | Formazioni UFFICIALI e cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Lecce di Di Francesco nella sedicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Lecce a San Siro nel secondo recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni con obiettivi stagionali molto diversi non disputata lo scorso dicembre per gli impegni in Supercoppa Italiana che sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono tornare subito al successo dopo il pareggio nello scontro diretto di domenica contro il Napoli. L’obiettivo è quello di centrare il bottino pieno per restare in testa alla classifica, aggiudicandosi il titolo di campione d’inverno, e tenendo a distanza le altre pretendenti allo scudetto.

Dall’altro lato i giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, puntano ad interrompere la striscia di due ko casalinghi contro Roma e Parma, sognando un altro risultato utile e di prestigio in trasferta dopo il pari imposto alla Juventus. I salentini dovranno però fare a meno degli squalificati Banda, Gaspar e Ramadani.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla seconda giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Darmian e Calhanoglu. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi solamente sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Lecce live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All.: Chivu

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All.: Di Francesco

ARBITRO: Maresca di Napoli