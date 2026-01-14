Mollato dal Real Madrid, l’Inter fiuta il colpo a costo zero

Le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo, i blancos si tirano indietro. Concorrenza di Psg e Bayern Monaco

Sfruttare le opportunità di mercato. Più che una linea guida, quella di Beppe Marotta sembra più un comandamento che va ripetendo da prima che arrivasse all’Inter per ricoprire prima il ruolo di amministratore delegato e adesso di presidente. E quale migliore occasione dei calciatori a costo zero? Il club nerazzurro segue tanti giocatori in scadenza a giugno, ultimo in ordine di tempo Ibrahima Konate.

Le trattative tra il Liverpool ed il 26enne difensore centrale della Nazionale francese si sono arenate dopo le richieste di un ingaggio più elevato rispetto ai 4,1 milioni di euro netti a stagione attuali. I Reds sembrano intenzionati a virare su altri obiettivi, compreso quel Marc Guehi seguito anche dall’Inter, che a sua volta è in procinto di liberarsi da svincolato dal Crystal Palace in estate.

Fino a qualche giorno fa sembrava che il Real Madrid fosse in vantaggio su tutti per aggiudicarsi Konate, ma secondo il sito ‘footitalia’, ora si sarebbero ritirati dalla corsa al transalpino. In prima risultano esserci il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, insieme proprio ai nerazzurri che a loro volta si apprestano a salutare Acerbi e De Vrij in quel ruolo.