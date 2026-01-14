Non convocato e rischio fuori rosa: l’Inter cerca soluzioni sul mercato

Presa di posizione forte da parte del club: adesso non resta che trovargli un’altra squadra entro la fine di gennaio

L’Inter affronterà il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Match in gara unica a San Siro senza tempi supplementari che si disputerà a inizio febbraio. I granata si sono qualificati a sorpresa andando a vincere in trasferta contro la Roma agli ottavi e sperano di fare uno scherzetto anche ai nerazzurri. Sarà la prima gara dopo la chiusura del mercato invernale e per quel giorno sarà già noto il destino di Kristjan Asllani.

Il centrocampista albanese si è trasferito in granata la scorsa estate con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e il 20% sulla futura rivendita. Dopo essere stato a lungo titolare nella prima parte di stagione, Baroni non lo ha convocato nel match di ieri e potrebbe finire fuori rosa. Il cambio di direttore sportivo da Vagnati a Petrachi ha cambiato le carte in tavola.

Il Toro vorrebbe ‘restituire’ Asllani all’Inter, che però non è obbligata a riprenderselo nonostante il recente infortunio di Calhanoglu. I due club sono alla ricerca di una soluzione, ma l’ex empolese non li sta agevolando. Già rifiutate cinque destinazioni: Cagliari, Parma e Sassuolo in Serie A, Girona in Spagna e Paris Fc in Francia. Ancora due settimane e mezzo di tempo a disposizione prima della chiusura del mercato.