Rottura tra Adeyemi e Dortmund: per la Bild c’è pure l’Inter

L’attaccante tedesco è stato multato dal Borussia, che medita la sua cessione. Duello con il Manchester United

L’Inter farà visita al Borussia Dortmund il prossimo 28 gennaio in quella che sarà l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. In palio, con i tre punti, potrebbe esserci la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare per i playoff. Ma lo scontro diretto del Signal Iduna Park potrebbe essere anche l’occasione per parlare di mercato: sul tavolo c’è il nome di Karim Adeyemi.

Nonostante sia soltanto un classe 2002, già da anni il suo nome viene accostato ciclicamente all’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è un suo grande estimatore e sarebbe felice di portarlo a Milano. Gli ultimi eventi potrebbe agevolare la trattativa, ma visto l’attuale pacchetto avanzato a disposizione di Chivu, il suo eventuale acquisto potrebbe essere legato ad una cessione eccellente. Magari quella di Marcus Thuram, sempre nel mirino del Psg.

L’amministratore delegato giallonero Lars Ricken e il direttore sportivo Sebastian Kehl hanno convocato Adeyemi dopo la sua sfuriata durante la partita contro il Borussia Monchengladbach.

Dopo avergli inferto una multa, hanno parlato anche con l’allenatore Nico Kovac per valutare una cessione, più in estate che a gennaio. Il contratto in scadenza nel 2027 non permette di chiedere cifre troppo alte per il suo cartellino e secondo l’autorevole quotidiano ‘Bild’, due sarebbero i club oggi in corsa: Inter e Manchester United.