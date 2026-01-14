Undici anni fa rifiutò l’Inter, ora si è offerto ad Ausilio

Il club nerazzurro è al lavoro in questa sessione di mercato. Rispunta anche un vecchissimo obiettivo del direttore sportivo

Dove eravate il 16 marzo 2015? Può sembrare una data come un’altra e in effetti lo è, ma non per il mercato dell’Inter. In quel giorno, per la prima volta, i media belgi accostarono il nome di Thomas Meunier al club nerazzurro. Non aveva ancora compiuto 24 anni, ma già veniva paragonato a Gareth Bale, tanto da attirare l’attenzione di molti addetti ai lavori, tra cui proprio Piero Ausilio.

Quella estate restò ancora al Club Brugge, con il suo agente che ebbe anche uno scambio di vedute con il Ds nerazzurro, definendo “l’Inter una squadra di livello troppo basso per Meunier“. La sua carriera l’ha poi portato a vestire le maglie di Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor e adesso Lille, con cui è in scadenza di contratto a giugno.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’esterno destro belga si sarebbe offerto all’Inter, che cerca un rinforzo in quel ruolo dopo l’infortunio di Dumfries. Ma la risposta di Ausilio sarebbe stata “No, grazie”. Il club di Viale della Liberazione sta cercando profili molto più giovani del 34enne nativo di Bastogne, come ad esempio Kayode del Brentford.