Calciomercato, Spalletti ostacolo per il ritorno di un ex all’Inter

Nuovo derby d’Italia di mercato in vista per un giocatore italiano che milita nella Premier League inglese

In attesa di sfidarsi sul campo a metà febbraio, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia sul terreno del calciomercato. Nelle ultime sessioni quasi tutti i derby d’Italia sono andati a vantaggio dei bianconeri, che però a volte se ne sono dovuti pentire. Come nel caso di Tiago Djalo. Tra gennaio e la prossima estate si annunciano nuovi duelli oltre a quelli tra le squadre di Chivu e Spalletti.

L’ultimo obiettivo comune a Inter e Juve, stando a quanto riportato dal sito inglese ‘sportsboom’, sarebbe l’attaccante Wilfried Gnonto, che milita attualmente in Premier League con il Leeds. Il giovane attaccante italiano di origini ivoriane sta trovando poco spazio con Farke negli Whites e ha voglia di tornare in patria per rilanciare la sua carriera e provare a riconquistare la Nazionale azzurra.

Sempre secondo la fonte sopra citata, l’Inter – club nel quale è cresciuto – sarebbe interessata a riprenderlo per completare il reparto d’attacco con un giocatore che al pari di Pio Esposito non occupa un posto nella lista Uefa. Ma su di lui ci sarebbero anche il Milan e, soprattutto, la Juventus che sarebbe in pole per Gnonto, considerato un ottimo vice Yildiz.