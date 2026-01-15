Idea Inter a costo zero: un calciatore diventato meme vivente

Strana idea di calciomercato dei nerazzurri: il giocatore ha aperto al trasferimento in Serie A, dove piace ad altri top club

La nuova politica di mercato dell’Inter si incentra soprattutto sui giovani talenti. In tale ottica si registrano i rumors sui vari Mlacic, Jakirovic, Valincic e tanti altri. Ma con qualche eccezione. Come ama ripetere il presidente Marotta, infatti, bisogna farsi trovare sempre preparati qualora si presentino delle opportunità. Come poteva essere per Joao Cancelo per esempio. E come potrebbe essere per Harry Maguire.

Il difensore centrale inglese classe 1993 è in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United e non sembra intenzionato a prolungare la sua avventura con i Red Devils. Da febbraio potrà già siglare un preaccordo per la prossima stagione, ma non si esclude che possa partire già in questa sessione di gennaio, con la Serie A come meta gradita e più probabile.

Secondo il giornalista Marco Conterio, infatti, Inter, Napoli e Fiorentina avrebbero messo gli occhi su Maguire. Un calciatore che è diventato un vero e proprio meme vivente: non si contano più le grafiche realizzate su di lui per sottolinearne gli errori in campo e fuori. Su Youtube si trovano anche i video con le compilation che raccolgono quelle più clamorose… Vero è che i nerazzurri cercano gli eredi di Acerbi e De Vrij, ma siamo sicuri che sia la soluzione giusta?