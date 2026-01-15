Perisic ha detto sì all’Inter: due ostacoli al grande ritorno | INTERLIVE

Le ultime sul possibile riapprodo in nerazzurro dell’esterno croato

Perisic torna all’Inter? È confermato: da parte del croato c’è la disponibilità a rivestire la maglia nerazzurra già a partire di questa sessione di gennaio.

Per Chivu è il profilo ideale, o meglio dire perfetto: giocatore pronto, esperto e che conosce alla perfezione l’ambiente. Tradotto: nessun problema di inserimento.

Con la maglia nerazzurra, il croato ha giocato la bellezza di 254 partite segnando 50 gol e realizzando 55 assist. Tre i trofei messi in bacheca, tra cui lo Scudetto nella stagione 2020/2021 quando in panchina c’era Antonio Conte.

L’agognato rinforzo a destra potrebbe essere davvero Perisic, come noto ambidestro e quindi schierabile anche sulla corsia che sta sentendo moltissimo l’assenza di Dumfries. Qual è l’ostacolo? Il PSV, al momento non aperto alla cessione del classe ’89 nel bel mezzo della stagione.

L’altro ostacolo potrebbe essere la proprietà interista: a febbraio Perisic spegnerà 37 candeline e l’Inter dovrebbe garantirgli quantomeno un anno e mezzo di contratto. Quello in essere col PSV scade infatti a giugno del 2027…

Chivu si aspetta novità a breve, sfumato Cancelo sarebbe Perisic il rinforzo giusto, l’occasione low cost da cogliere al volo.