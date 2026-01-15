Pio Esposito, sorpresi quanto Bergomi: anche Conte deve ringraziare Chivu | VIDEO

Il tecnico romeno è stato decisivo per la sua permanenza all’Inter

Siamo sorpresi quanto Beppe Bergomi, il quale ieri a Sky ha detto che si aspettava che Pio Esposito, data la sua stazza, facesse più fatica a incidere entrando a gara in corso.

Invece è dall’inizio di stagione che Pio Esposito dà sempre il suo contributo alla causa. Da titolare, ma per l’appunto anche da subentrante. Pure ieri, contro il Lecce, il suo impatto è stato forte su una partita brutta da parte dell’Inter, e che rischiava di finire male.

Il classe 2005 ha fatto cose semplici ma efficaci, con il fisico è riuscito a far salire la squadra e a pulire diversi palloni sporchi. Il gol, che conferma ancora una volta il suo grande cinismo, è stata la ciliegina sulla torta.

Poi l’abbraccio e le parole di affetto e stima di Chivu, che ricordiamo è stato decisivo per la sua permanenza all’Inter.

Pio deve essergli grato per sempre, ma pure Antonio Conte. Se Esposito fosse partito, naturalmente in prestito per giocare con regolarità, l’Inter avrebbe affondato il colpo per quell’Hojlund che De Laurentiis ha regalato all’allenatore leccese per sostituire l’infortunato Lukaku.