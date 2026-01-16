Inter, maxi plusvalenza Bisseck: erede sconosciuto a metà prezzo

Le nuove mosse di calciomercato dei nerazzurri possono portare alla cessione del difensore centrale tedesco. C’è già il nome dell’erede

Yann Bisseck si è ripreso l’Inter. Tornato titolare nelle partite che contano nel ruolo di braccetto di destra al posto di Akanji (che ora fa il centrale con Acerbi relegato in panchina), il difensore centrale tedesco ha ripagato Chivu della fiducia con buone prestazioni. Tutto lascerebbe pensare che possa essere lui il futuro della retroguardia nerazzurra, ma non è affatto scontato.

Anzi, gli ultimi rumors vanno in direzione opposta. Secondo il giornalista sportivo ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, infatti, l’Inter starebbe pensando di cedere Bisseck a giugno, tanto da aver già individuato il suo sostituto. Si tratta di Abdoul Kone, 20enne difensore francese di origini ivoriane che milita attualmente in patria con il Reims. Su di lui ci sono anche il Monaco e i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Per l’Inter la cessione di Bisseck rappresenterebbe una grossa plusvalenza considerato che in estate sarà ancora a bilancio per circa 3,5 milioni di euro e che il suo cartellino è valutato almeno 30 milioni. Ma in Viale della Liberazione sono convinti che se dovesse far bene soprattutto in Champions ed essere convocato per i Mondiali, il prezzo potrebbe salire a 40 milioni. Il doppio rispetto ai 20 della valutazione di Kone.